Майкл Карпентер (архівне фото) Війна в Україні та 9 травня: сценарії розвитку подій Експерти – оголошення загальної мобілізації може докорінно змінити ставлення населення Росії до війни в Україні Президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні у День перемоги, який у Росії традиційно відзначається 9 травня, повідомляють міжнародні медіа із посиланням на джерела […] Сообщение Війна в Україні та 9 травня: сценарії розвитку подій появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.