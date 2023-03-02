smi.today

4 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Highly likely американцы давали и дают инфу украм. Иначе они вообще не боеспособныПентагон опроверг...
  • leonid
    Горит синим пламенем. Почему? Какой идиот поджёг здание. Может быть куча трупов. Не повезло им.Видео: В Гонконге...
  • Валентин Щербаков
    Вот и надо долбануть по приебалтам, чтобы хохлолтварей не подстрекали...Эстония поддержал...

Электрический седан Polestar 5 2024 замечен на дорожных испытаниях. Опубликованы первые шпионские фотографии

Электрический седан Polestar 5 2024 замечен на дорожных испытаниях. Опубликованы первые шпионские фотографии

На дорожные тесты выведен новый электрокар Polestar 5 2024. Новый Polestar 5 2024, роскошный электрический седан от суббренда Volvo, был замечен в сильно замаскированной форме прототипа, который проходит испытания на дорогах общего пользования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх