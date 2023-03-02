Электрический седан Polestar 5 2024 замечен на дорожных испытаниях. Опубликованы первые шпионские фотографии

На дорожные тесты выведен новый электрокар Polestar 5 2024. Новый Polestar 5 2024, роскошный электрический седан от суббренда Volvo, был замечен в сильно замаскированной форме прототипа, который проходит испытания на дорогах общего пользования.
На дорожные тесты выведен новый электрокар Polestar 5 2024. Новый Polestar 5 2024, роскошный электрический седан от суббренда Volvo, был замечен в сильно замаскированной форме прототипа, который проходит испытания на дорогах общего пользования.
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