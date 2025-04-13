Фигурка «Ждуна» обернулась для брянской компании штрафом в 200 тысяч рублей

В суде находится еще одно дело по факту использования персонажа без согласия правообладателя.Арбитражный суд Брянской области удовлетворил иск ООО «Си Ди Лэнд контакт» к компании «М-Спорт» о взыскании компенсации за неправомерное использование изображения «Ждуна».