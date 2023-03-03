Появилась дата премьеры криминального триллера «Балканский ветер» с Милошем Биковичем

В 10-серийном боевике сыграла Оксана Акиньшина. «Балканский ветер», реж. Милош Аврамович8 марта состоится премьера 10-серийного криминального боевика «Балканский ветер» с Милошем Биковичем и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.
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