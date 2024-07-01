Мангистауская школа танцев завоевала две главные награды в Ташкенте

На международном танцевальном чемпионате «Dance Battle Ташкент», проходившем в городе Ташкенте, ансамбль школы танцев «Жорга» принял участие в номинациях «Индивидуальный танцор» и «Эстрадный танец», оба выступления завоевали главный приз.
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