Вкусные и простые салаты с грибами: пошаговые рецепты с фото

Салат с грибами и шпинатом Для этого блюда вам необходимо подготовить следующие ингредиенты: 200 г свежих шампиньонов, нарезанных 150 г свежего шпината 1 небольшая красная луковица, нарезанная 50 г измельченных грецких орехов Пошаговое приготовление Шаг 2: Обжарьте грибы на среднем огне до золотистого цвета.
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