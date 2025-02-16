Картину с ордынцами, стоящими на трупах русских воинов, повесили в ДУМ

ИА Регнум В кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова заметили огромное полотно с изображением ордынцев, празднующих победу над русским войском после сражения на реке Калке.
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