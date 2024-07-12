Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк за 6 млрд рублей

Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на фоне развода выставили на продажу свой дом. За особняк в Беверли-Хиллз актеры просят 68 миллионов долларов или почти 6 миллиардов рублей, передает One Touch Weekly.
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