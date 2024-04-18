Анастасия Ракова сообщила о рекордном количестве дипломов московских школьников на олимпиаде по информатике

Финал олимпиады проходил на базе Университета Иннополис в Татарстане О результатах Всероссийской олимпиады по информатике, финал которой проходил на базе Университета Иннополис в Татарстане, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.