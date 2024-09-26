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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как правильно пить воду до еды, вовремя еды или после еды

Диетолог развенчал миф о воде. Вода является ключевым элементом для поддержания здоровья всего организма, и поэтому врачи и диетологи настоятельно рекомендуют избегать обезвоживания, особенно в теплое время года, и употреблять достаточное количество жидкости — до двух литров чистой воды в день, без учета кофе, чая и других напитков.

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