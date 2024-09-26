Как правильно пить воду до еды, вовремя еды или после еды

Диетолог развенчал миф о воде. Вода является ключевым элементом для поддержания здоровья всего организма, и поэтому врачи и диетологи настоятельно рекомендуют избегать обезвоживания, особенно в теплое время года, и употреблять достаточное количество жидкости — до двух литров чистой воды в день, без учета кофе, чая и других напитков.