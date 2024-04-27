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ЮЧМ-2024. Казахстан против Швеции, США сыграют с Норвегией

Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа. Юниорский чемпионат мира-2024 Группа A Норвегия U18 – США U18 Дата проведения 27 апреля, 17.

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