Водителям рассказали о вреде картонки перед решеткой радиатора

Установка картонки перед радиатором охлаждения может навредить двигателю. Из-за ограничения потока воздуха мотор может перегреться, рассказал директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.
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