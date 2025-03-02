Овчинский: Более 11 тыс. семей воспользовались помощью города при переезде в 2024 году

Более 15 тысяч семей переехали в новые квартиры в 2024 году, из них более 11 тысяч воспользовались сервисом «Помощь в переезде», который бесплатно предоставляет грузчиков и автотранспорт для перевозки вещей.
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