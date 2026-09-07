Абдулганиев: новые правила снижения налоговых штрафов – шаг к справедливости

Новые правила снижения налоговых штрафов создают для предпринимателей более понятный механизм защиты своих интересов, считает уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
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