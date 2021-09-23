В ОСК рассказали, когда крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания

В 2023 году выйдет в море на испытания тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов», который в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК).