Наследный принц Абу-Даби подтвердил Путину готовность ОАЭ принять переговоры по Украине

Россия рассчитывает на трехстороннюю встречу, заявил Дмитрий Песков Наследный принц Абу-Даби, шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян сообщил президенту России Владимиру Путину, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы предоставить площадку для проведения переговоров по Украине.
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