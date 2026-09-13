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Наследный принц Абу-Даби подтвердил Путину готовность ОАЭ принять переговоры по Украине

Наследный принц Абу-Даби подтвердил Путину готовность ОАЭ принять переговоры по Украине

Россия рассчитывает на трехстороннюю встречу, заявил Дмитрий Песков Наследный принц Абу-Даби, шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян сообщил президенту России Владимиру Путину, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы предоставить площадку для проведения переговоров по Украине.

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