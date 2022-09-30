«Родина сказала: "надо", пулемет ответил: "есть"»

Заметки о частичной мобилизации в России Максим Столетов В воскресенье некоторые российские СМИ рассказали, как в МГУ студента 3-го курса журфака Степана Антропова, собравшегося добровольцем в Донбасс, затравили его либеральные однокурсники.
Заметки о частичной мобилизации в России Максим Столетов В воскресенье некоторые российские СМИ рассказали, как в МГУ студента 3-го курса журфака Степана Антропова, собравшегося добровольцем в Донбасс, затравили его либеральные однокурсники.
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