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  • Пульхерия Djem
    А тебе,изучать рецепт гороховой каши.Была команда не трындеть и не пердеть.Чего занервничал-то? Пучит? не на ком злос...О "сдаче" Лимана
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    Так и молчи в тряпочку.А я лишь сказала,что показали по ТВ.Чего надо,гений?О "сдаче" Лимана
  • Пульхерия Djem
    А в чём дело собственно? Ты кто? Почему не на фронте? Что ты тут делаешь,интеллектуал въебенный. Что так раздражает? ...О "сдаче" Лимана

«Родина сказала: "надо", пулемет ответил: "есть"»

«Родина сказала: "надо", пулемет ответил: "есть"»

Заметки о частичной мобилизации в России Максим Столетов В воскресенье некоторые российские СМИ рассказали, как в МГУ студента 3-го курса журфака Степана Антропова, собравшегося добровольцем в Донбасс, затравили его либеральные однокурсники.

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