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Джулианна Пенья вызвала Аманду Нуньес на трилогию

Бывшая чемпионка UFC Джулианна Пенья заявила о желании провести третий бой против Аманды Нуньес. «Когда кто-то полностью меняет стиль, то я воспринимаю это как комплимент.

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