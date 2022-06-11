Светлов считает «Колорадо» фаворитом плей-офф: «Баланс и выбор хоккеистов в обороне и атаке у них лучше, чем у «Тампы» и тем более у «Рейнджерс»

Экс-тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о Кубке Стэнли-2022. «При любом исходе на Востоке для меня в финале фаворитом все-таки будет именно западный представитель – «Колорадо».
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии