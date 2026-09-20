И опять про Шереметьево и МАУРУ...

## пограничнику проще не пустить вероятного врага чем заставлять потом чрезмерно работать ФСБ и это крайне правильно ## Фисташко охренело в отаке.
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