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Нижегородская правда

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Тёплая осень может вызвать появление нового поколения насекомых

Тёплая осень может вызвать появление нового поколения насекомых

Тёплая осень в некоторых регионах России может способствовать появлению нового поколения насекомых. Об этом сообщил Михаил Сергеев, завкафедрой общей биологии и экологии Факультета естественных наук НГУ, в интервью ТАСС.

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