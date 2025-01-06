Уличная камера сняла момент ДТП, в котором пострадала 15-летняя петербурженка. Авария произошла в Василеостровском районе.
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Уличная камера сняла момент ДТП, в котором пострадала 15-летняя петербурженка. Авария произошла в Василеостровском районе.