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Актёр сериала "Телохранители" и фильма "Бык" Александр Левин заявил в полицию о похищении сына

Актёр сериала "Телохранители" и фильма "Бык" Александр Левин заявил в полицию о похищении сына

Левин обратился в полицию с заявление о том, что у него похитили 4-летнего сына.В семье актёра Александра Левина, известного по ролям в фильмах "Бык", "Последний рубеж" и сериале "Телохранители", прошедшем не атк давно на канале ТНТ, произошла драма.

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