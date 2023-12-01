Актёр сериала "Телохранители" и фильма "Бык" Александр Левин заявил в полицию о похищении сына

Левин обратился в полицию с заявление о том, что у него похитили 4-летнего сына.В семье актёра Александра Левина, известного по ролям в фильмах "Бык", "Последний рубеж" и сериале "Телохранители", прошедшем не атк давно на канале ТНТ, произошла драма.