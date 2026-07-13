Испанский фильм «Глухая» получил главный приз фестиваля «Сделано женщинами»

В Москве завершился первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами». С 8 по 12 июля зрителям представили фильмы из России, Испании, Франции, Индии, Туниса и Катара, созданные при ключевом участии женщин-кинематографистов.
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