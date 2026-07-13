Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 110 подписчиков

Испанский фильм «Глухая» получил главный приз фестиваля «Сделано женщинами»

Испанский фильм «Глухая» получил главный приз фестиваля «Сделано женщинами»

В Москве завершился первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами». С 8 по 12 июля зрителям представили фильмы из России, Испании, Франции, Индии, Туниса и Катара, созданные при ключевом участии женщин-кинематографистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии