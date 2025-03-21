18 марта стало известно о том, что скончался Бедрос Киркоров. Эта новость разбила сердца поклонников легендарного артиста, и сегодня они, как и самые близкие люди, провожают его в последний путь.
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