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В Москве отпевают Бедроса Киркорова — фото и видео из храма Христа Спасителя

В Москве отпевают Бедроса Киркорова — фото и видео из храма Христа Спасителя

18 марта стало известно о том, что скончался Бедрос Киркоров. Эта новость разбила сердца поклонников легендарного артиста, и сегодня они, как и самые близкие люди, провожают его в последний путь.

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