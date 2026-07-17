Мошенники стали маскировать свои переводы покупками жертв

Заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев рассказал о том, как работают схемы с использованием карт дропперов и почему мошенникам важно проводить по таким картам обычные покупки, а не только денежные переводы.
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