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Мошенники стали маскировать свои переводы покупками жертв

Мошенники стали маскировать свои переводы покупками жертв

Заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев рассказал о том, как работают схемы с использованием карт дропперов и почему мошенникам важно проводить по таким картам обычные покупки, а не только денежные переводы.

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