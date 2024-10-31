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20-летняя дочь Чарли Шина пришла на вечеринку в нижнем белье

20-летняя дочь Чарли Шина пришла на вечеринку в нижнем белье

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин вышла в свет в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
для чего нам все это ? С жиру бесятся. Не знают, как еще к себе привлечь внимание
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