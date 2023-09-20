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"Несколько дней назад Золотов встречался с Пригожиным-младшим и Елизаровым «Лотосом» и обсуждал условия вхождения и сохранения «Вагнера» в составе Росгвардии"

"Несколько дней назад Золотов встречался с Пригожиным-младшим и Елизаровым «Лотосом» и обсуждал условия вхождения и сохранения «Вагнера» в составе Росгвардии"

«Вагнер» может вернуться на фронт, именно как «Вагнер», но под Росгвардией. И это было бы здравым решением.

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Комментарии
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Катерина
В  обращении БЫЛО обвинение  в  мятеже.  Помилования  не  было,  т.к. не  было и  суда.  Было  ПРОЩЕНИЕ, учитывая  былые  заслуги  на  фронте... ну  и  был  дан  выбор: или  заключить  контракт  с  силовыми   структурами  государства,  или  на  все  четыре  стороны.  Была  встреча с  командирами  в  Кремле.   Все  помним,  чем  всё закончилось. И  вот  результат...  в  обсуждаемой  статье.  Ни  каких  ЧВК на  территории России  больше  не  будет. ( Бурные  аплодисменты.  Все  встают.) Всё  остальное - ваши  домыслы.)))
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2 час.
Катерина
Так  это  не  я  куда-то  лезу...  Это   тема   такая  нам ТУТ  для  обсуждения  выложена.   Что  касаемо   меня...   так   век  бы  не  было    того  мятежа...  надо  забыть,  как   страшный  сон.
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2 час.
Zoia Goldshtab
Тема тёмная и скользкая,Эти подаоверные ИГРИЩА аффторам жевать-непереживать......
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1 час.

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