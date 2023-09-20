"Несколько дней назад Золотов встречался с Пригожиным-младшим и Елизаровым «Лотосом» и обсуждал условия вхождения и сохранения «Вагнера» в составе Росгвардии"
«Вагнер» может вернуться на фронт, именно как «Вагнер», но под Росгвардией. И это было бы здравым решением.
Комментарии
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В обращении БЫЛО обвинение в мятеже. Помилования не было, т.к. не было и суда. Было ПРОЩЕНИЕ, учитывая былые заслуги на фронте... ну и был дан выбор: или заключить контракт с силовыми структурами государства, или на все четыре стороны. Была встреча с командирами в Кремле. Все помним, чем всё закончилось. И вот результат... в обсуждаемой статье. Ни каких ЧВК на территории России больше не будет. ( Бурные аплодисменты. Все встают.) Всё остальное - ваши домыслы.)))
Так это не я куда-то лезу... Это тема такая нам ТУТ для обсуждения выложена. Что касаемо меня... так век бы не было того мятежа... надо забыть, как страшный сон.
Тема тёмная и скользкая,Эти подаоверные ИГРИЩА аффторам жевать-непереживать......
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