"Несколько дней назад Золотов встречался с Пригожиным-младшим и Елизаровым «Лотосом» и обсуждал условия вхождения и сохранения «Вагнера» в составе Росгвардии"

Катерина

В обращении БЫЛО обвинение в мятеже. Помилования не было, т.к. не было и суда. Было ПРОЩЕНИЕ, учитывая былые заслуги на фронте... ну и был дан выбор: или заключить контракт с силовыми структурами государства, или на все четыре стороны. Была встреча с командирами в Кремле. Все помним, чем всё закончилось. И вот результат... в обсуждаемой статье. Ни каких ЧВК на территории России больше не будет. ( Бурные аплодисменты. Все встают.) Всё остальное - ваши домыслы.)))