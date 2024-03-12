Тариф повысил прибыль РЖД. Железнодорожники отчитались в росте доходов, активов и зарплат работников

«Российские железные дороги» солидно подзаработали в 2023 году. Чистая прибыль холдинга по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) выросла до 118 с лишним миллиардов рублей, это в 2,5 раза больше, чем показатель 2022 года.