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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Тариф повысил прибыль РЖД. Железнодорожники отчитались в росте доходов, активов и зарплат работников

Тариф повысил прибыль РЖД. Железнодорожники отчитались в росте доходов, активов и зарплат работников

«Российские железные дороги» солидно подзаработали в 2023 году. Чистая прибыль холдинга по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) выросла до 118 с лишним миллиардов рублей, это в 2,5 раза больше, чем показатель 2022 года.

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