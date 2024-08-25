Арест Дурова показал, что Европа более тоталитарна, чем США — Илон Маск

«Рекламой Первой поправки» к конституции США, запрещающей посягать на свободу слова и свободу прессы, назвал арест основателя Telegram Павла Дурова владелец социальной сети X Илон Маск 25 августа на своей странице в сети.
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