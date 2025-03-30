Алаудинов: российские войска готовят плацдарм для рывка в Сумской области

Вооружённые силы РФ в Сумской области продвигаются сразу на нескольких участках и готовят плацдарм для рывка на этом направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.
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