Экстрадиция экс-прокурора МУС Карима Хана в Россию: заявление МИД

МИД России заявил о возможности экстрадиции экс-прокурора МУС Карима Хана. Расследование обвинений в сексуальных домогательствах может дать Москве шанс добиться выдачи Хана, который ранее инициировал выдачу ордера на арест Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)