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Metro Москва

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Экстрадиция экс-прокурора МУС Карима Хана в Россию: заявление МИД

Экстрадиция экс-прокурора МУС Карима Хана в Россию: заявление МИД

МИД России заявил о возможности экстрадиции экс-прокурора МУС Карима Хана. Расследование обвинений в сексуальных домогательствах может дать Москве шанс добиться выдачи Хана, который ранее инициировал выдачу ордера на арест Владимира Путина.

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