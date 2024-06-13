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Алькарас о Большой тройке: «Я не могу сравнивать их игру в моем возрасте со своей. Не важно, чего я достиг в 21 год, если я на этом остановлюсь»

Алькарас о Большой тройке: «Я не могу сравнивать их игру в моем возрасте со своей. Не важно, чего я достиг в 21 год, если я на этом остановлюсь»

«Я не могу сравнивать их игру в моем возрасте со своей. Как я уже говорил, не важно, чего я достиг в 21 год, если я на этом остановлюсь.

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