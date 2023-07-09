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В Магаданской области продолжается акция «Безопасное лето»

В Магаданской области продолжается акция «Безопасное лето»

На территории Магаданской области продолжается масштабная акция «Безопасное лето», в ходе которой полицейские проводят для юных колымчан тематические занятия.

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