"Цель и время выбраны осознанно": Три неудобных факта о теракте в "Крокусе". Пора сказать честно

Кто именно совершил теракт в "Крокус Сити Холле"? Почему именно там и в то время произошло нападение? Как отреагирует Россия? На эти непростые вопросы дал ответ бывший глава Министерства госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.
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