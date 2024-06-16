Следственный комитет возбудил дело о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошел инцидент, связанный с захватом заложников в СИЗО-1. По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса Российской Федерации - захват заложников.
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