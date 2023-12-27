Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Гражданский брак: унизительное сожительство

Гражданский брак: унизительное сожительство

Бредовый термин «гражданский брак», который сейчас обозначает проживание разнополых особей на одной территории с эксклюзивным сексом, наверняка был придуман женщинами.

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Комментарии
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Traveller
В русском языке есть более ёмкое имя таких. На букву &quot;б&quot; начинается.
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18 час.
А
Алексей
Еще совсем недавно,в брежневские времена слово&quot;сожительница&quot; было ругательным.Автор во всем прав.Это унижение по собственной воле.Грустно,однако.
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13 час.

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