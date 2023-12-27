Бредовый термин «гражданский брак», который сейчас обозначает проживание разнополых особей на одной территории с эксклюзивным сексом, наверняка был придуман женщинами.
Гражданский брак: унизительное сожительство
Комментарии
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Traveller
В русском языке есть более ёмкое имя таких. На букву "б" начинается.
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18 час.
А
Алексей
Еще совсем недавно,в брежневские времена слово"сожительница" было ругательным.Автор во всем прав.Это унижение по собственной воле.Грустно,однако.
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13 час.
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