Полярный лед тает и изменяет вращение Земли

Глобальное потепление влияет не только на погоду, но и на течение времени. Исследование, опубликованное в среду в научном журнале Nature, показывает, что ускоренное таяние полярных льдов по-своему влияет на измерение времени в глобальном масштабе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии