Собянин рассказал о планах по улучшению уличной и дорожной инфраструктуры в Москве

Мэр объявляет о планах по улучшению дорожных условий в некоторых районах столицы. Так, на востоке Москвы строится крупная транспортная развязка на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра, которая значительно упростит доступ в районы Богородское и Метрогородок.
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