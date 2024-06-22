Собянин рассказал о планах по улучшению уличной и дорожной инфраструктуры в Москве

Мэр объявляет о планах по улучшению дорожных условий в некоторых районах столицы. Так, на востоке Москвы строится крупная транспортная развязка на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра, которая значительно упростит доступ в районы Богородское и Метрогородок.