Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга после обработки 20,48% голосов

На втором месте находится Максим Яковлев от партии ЛДПР Александр Беглов от партии «Единая Россия» продолжает лидировать на выборах губернатора Санкт-Петербурга с результатом 60,53 процента голосов по итогам обработки 20,48 процента бюллетеней.
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