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Советник Аксенова Крючков призвал крымчан не приближаться к обломкам дронов

Советник Аксенова Крючков призвал крымчан не приближаться к обломкам дронов

Советник руководителя Крымского полуострова Олег Крючков обратился к населению региона с предостережением по поводу того, каким образом следует действовать в том случае, если им встретятся отвалившиеся от ракет и беспилотных летательных аппаратов запчасти.

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