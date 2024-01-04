Советник Аксенова Крючков призвал крымчан не приближаться к обломкам дронов

Советник руководителя Крымского полуострова Олег Крючков обратился к населению региона с предостережением по поводу того, каким образом следует действовать в том случае, если им встретятся отвалившиеся от ракет и беспилотных летательных аппаратов запчасти.
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