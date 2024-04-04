Новая статья: Обзор смартфона realme 12 Pro+: поднять перископ! Деталей, которые мо...

Новая статья: Обзор смартфона realme 12 Pro+: поднять перископ!Деталей, которые могут выделить смартфон на фоне остальной массы, в век повальной унификации не так уж много: дизайн (и какие-то близкие элементы вроде особо прочного корпуса), автономность, производительность и, главное, камера.