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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор смартфона realme 12 Pro+: поднять перископ! Деталей, которые мо...

Новая статья: Обзор смартфона realme 12 Pro+: поднять перископ!Деталей, которые могут выделить смартфон на фоне остальной массы, в век повальной унификации не так уж много: дизайн (и какие-то близкие элементы вроде особо прочного корпуса), автономность, производительность и, главное, камера.

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