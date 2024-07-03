В Великом Новгороде работала ГАИ-ретро

Улицы Великого Новгорода стали отражением двух временных эпох: действующие сотрудники ведомства совместно с ветеранами службы и представителями автомотоклуба «РетроНовгород» спроецировали патрулирование дорог в стиле советских годов.
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