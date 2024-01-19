Маску предложили посетить в тюрьме бывшего главу МВД Польши Каминьского

Бывший польский министр образования Пшемыслав Чарнек предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить в тюрьме экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика.
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