«Мы знаем специфику региона, климатические условия и оптимальные логистические маршруты»: Михаил Гурьев – генеральный директор транспортной компании «АЙАН»

Транспортная система Республики Саха (Якутия) и в соседние регионы, к которым путь лежит через Республику Саха (Якутия) такие как Чукотка, Магадан, отличается рядом особенностей, связанных с географическим положением регионов, суровыми климатическими условиями и удаленностью от основных транспортных узлов.