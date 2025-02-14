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«Мы знаем специфику региона, климатические условия и оптимальные логистические маршруты»: Михаил Гурьев – генеральный директор транспортной компании «АЙАН»

Транспортная система Республики Саха (Якутия) и в соседние регионы, к которым путь лежит через Республику Саха (Якутия) такие как Чукотка, Магадан, отличается рядом особенностей, связанных с географическим положением регионов, суровыми климатическими условиями и удаленностью от основных транспортных узлов.

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