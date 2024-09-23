В Краснодарском крае на трассе перевернулась легковушка

В результате ДТП погиб водитель.На Кубани произошла смертельная авария. Известно, что 22 сентября около 2:30 на трассе А-289 в Красноармейском районе перевернулась легковушка.
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