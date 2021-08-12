Темы дня

122 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Алексеев
    Дело в том,Лёсик,что такие как ты уроды,герои только на словах,а на деле ты-пустышка,как и вся твоя болтовня.Ты прост..."Шаг вперед - два...
  • mark nikitin
    Тем более, не повторяй то чего не понимаешь, и то что тебе не интересно. не хочешь разбираться не пиши и не сравнивай...Цинизм и ложь Гоз...
  • Анфиса Иванова
    Сегодняшний размер пенсии конечно играет роль для жизни пенсионеров . Но вы вот тут "Изрядная доля, если не бОльшая ч...Кто опять спекули...

Мнение: Впереди нас ждут климатические ограничения, "во благо планеты"

Мнение: Впереди нас ждут климатические ограничения, "во благо планеты"

"Рубикон перейден" после публикации доклада МГЕИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) в котором население планеты напугали "антропогенным потеплением климата в следствии деятельности человека".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх