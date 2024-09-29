Технологический суверенитет: локализация кварцевого стекла

Компания «Технологии кварцевых кристаллов» (Московская область) начинает в индустриальном парке «Есипово» выпуск изделий из кварцевого стекла — это реакторы, кассеты, испарители и трубы, которые используются в микроэлектронике, светотехнике, нефтехимии, оптике, фотонике, ультрафиолетовом обеззараживании, медицинском и вакуумном оборудовании.