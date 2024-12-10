Цех по переработке мяса потушили на 1,6 тыс. "квадратов" в Чувашии

Сотрудники МЧС потушили цех по переработке мяса в Чувашии, сообщает региональное ведомство. "Пожар вспыхнул около 07:00 в здании ангарного типа площадью почти 1600 квадратных метров", - говорится в публикации Telegram-канала.
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