Экс-глава Центра привлечения инвестиций Раумо задержан в Карелии

Деятельность бывшего внештатного советника главы Карелии с финским гражданством проверяют правоохранители В гостинице в Петрозаводске 10 декабря задержали бывшего внештатного советника губернатора Карелии по связям с Финляндией Алексея Раумо.
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